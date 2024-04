Ancora la truffa dello specchietto. Vittima un’anziana

Nuovi blitz dei truffatori che utilizzano il sistema del falso incidente con lo specchietto retrovisore danneggiato. Episodi sono stati segnalati in varie zone della Bassa, tra Novellara, Fabbrico e Rolo, non escludendo che possa trattarsi sempre delle stesse persone. In un caso, a Novellara, l’azione si è svolta nel parcheggio del centro commerciale affacciato sulla Provinciale per Campagnola. Un uomo, con accento meridionale, in auto con una donna e un bambino, ha avvicinato una pensionata, sostenevano di essere stati urtati dall’auto della vittima. La pensionata è stata praticamente seguita fino alla sua abitazione e, comprensibilmente spaventata da quella situazione, alla fine ha consegnato alcune decine di euro. Simili episodi anche a Fabbrico e Rolo, ma pare che le vittime abbiano telefonato prima ai loro familiari, convincendo così i truffatori ad allontanarsi.