Andrew Faber e la fragilità

Incontro con il poeta

e scrittore Andrew Faber domani alle 20.30 alla Casa della Cultura – Biblioteca di Casina. Faber ha pubblicato da poco “Ti passo a perdere“, libro nel quale stravolge il concetto di fragilità per trasformarla in forza. "Più che un libro di poesie, è un manuale di resistenza in versi. Uno stradario dell’anima dove perdersi per poi ritrovarsi. Un viaggio verso la conoscenza di se stessi e un invito alla scoperta dell’Amore, in tutte le sue forme”. L’incontro è gratuito e aperto al pubblico.