Antonella Lo Coco al Valli. Protagonista stasera del concerto ’Insieme’

Si prevede un "tutto esaurito" per il concerto "Insieme", a favore dell’Associazione Progetto Pulcino, stasera alle 20,30 al teatro Valli, a Reggio.

Protagonisti dell’evento sono Antonella Lo Coco (foto), cantante e musicista, in scena con Giampaolo Costi, oltre ai Nomadi, il cantautore Pierdavide Carone, i musicisti Max Lugli, Oscar Abelli, il prestigioso Coro Gospel Experience Choir diretto dalla cantante Sandra Cartolari con la partecipazione della pianista Alessandra Fogliani. Il coro è composto da circa 25 coristi stabili dalla capacità attenta, in grado di trascinare, seguire, ascoltare, cogliere e reagire in tempo reale, senza mai riprodurre alcun suono che non provenga, in qualche maniera misteriosa e potente, dall’autentico spirito del gospel. Il ricavato del concerto di beneficenza sarà devoluto all’Associazione Progetto Pulcino per l’acquisto di un’apparecchiatura per la gestione dell’ipotermia terapeutica che sarà donata al Reparto di Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale dell’Arcispedale Santa Maria Nuova diretto dal dr. Giancarlo Gargano.

L’evento si svolge in collaborazione con il Comune di Reggio Emilia e con il patrocinio dell’Azienda Usl reggiana. Due ore di musica, con la direzione artistica di Antonella Lo Coco, con un repertorio tratto dal panorama musicale italiano fra pop, blues, soul e rock.

a.le.