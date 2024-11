Anziano disorientato in autostrada: salvato da due agenti della Stradale

Reggio Emilia, 6 novembre 2024 – Una storia a lieto fine grazie. Due agenti della Stradale di Reggio Emilia hanno salvato un anziano che girava disorientato lungo l’autostrada.

L’intervento nell’area di servizio San Martino Ovest in autostrada nei pressi di Parma.

Durante il loro turno, a seguito di segnalazione del Centro Operativo Autostradale di Bologna, gli agenti hanno notato un uomo anziano che vagava visibilmente confuso e in stato di agitazione nell’area di servizio, rischiando di essere investito dai veicoli in transito. L’anziano, sporco e con chiari segni di disorientamento, aveva manifestato un senso di smarrimento che, come poi accertato, durava già da diversi giorni.

Dopo aver parlato con lui, gli agenti hanno scoperto che l’uomo era partito da Roma e voleva raggiungere una località nel Veronese. Tuttavia, si trovava a Parma, a centinaia di chilometri dal punto che voleva raggiungere, e non era più in grado di orientarsi né di trovare la propria auto.

I due agenti della Stradale di Reggio sono riusciti a localizzare l’auto dell’anziano, parcheggiata nell’area riservata ai mezzi pesanti: era visibilmente danneggiata a seguito di vari urti, probabilmente avvenuti contro guardrail o altri ostacoli.

Compresa la gravità della situazione e l’evidente difficoltà fisica e mentale dell’uomo, gli agenti hanno deciso di non lasciargli proseguire il viaggio da solo. Prima di tutto, lo hanno accudito, offrendogli un pasto caldo per ristabilirlo. Poi, lo hanno accompagnato al comando di polizia stradale di Reggio Emilia, mettendosi in contatto con i suoi famigliari, che hanno confermato di essere pronti a recuperarlo e riportarlo a casa in sicurezza.

Viste le condizioni di smarrimento e l’incapacità dell’uomo di ricostruire gli eventi accaduti nei giorni precedenti, è stata raccomandata una revisione accurata della patente di guida prima che l’anziano possa tornare al volante.