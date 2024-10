Bloccato nel fango. Salvato l’anziano

È rimasto bloccato nel fango, a ridosso dell’argine del Crostolo a Santa Vittoria di Gualtieri, mentre portava a spasso il suo cane. E non riusciva più a ritornare verso il sentiero e la vicina strada. Sono stati i carabinieri della locale caserma a intervenire per portare soccorso al pensionato in difficoltà, rimasto con l’auto impantanata. È accaduto ieri mattina. L’uomo, in difficoltà, è stato notato da una pattuglia dei carabinieri di Gualtieri che in quel momento erano impegnati in un servizio di pattugliamento nella zona proprio per monitorare la sicurezza del territorio, insieme alle altre forze dell’ordine nelle aree colpite dall’emergenza maltempo. Dopo aver raggiunto l’uomo, i militari si sono accertati del suo stato di salute, verificando che fosse in buone condizioni e senza necessità di cure mediche. L’intervento dei carabinieri è stato eseguito in collaborazione con un agricoltore della zona, che ha messo a disposizione un trattore per liberare l’auto dal fango. Il veicolo è stato recuperato, mentre il pensionato è stato poi accompagnato dai carabinieri alla sua abitazione, sano e salvo.