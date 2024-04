Appuntamenti del lunedì

Uno spettacolo teatrale tratto da una storia vera, ambientata negli anni più duri della seconda guerra mondiale. E’ "Nelly. Qualcuno d’Emilia" di e con Francesco Garuti, in scena da oggi in rappresentazioni mattutine per le scuole reggiane, per poi essere proposto il 26 e 27 aprile alle 21 al pubblico, al teatro Piccolo Orologio di via Massenet a Reggio. Quei momenti storici sono raccontati attraverso gli occhi di Nelly, ragazza vispa e intelligente di 13 anni: abbastanza per comprendere e sdegnarsi ma non abbastanza per poter collaborare come vorrebbe con le sorelle nella lotta di resistenza partigiana. Sempre oggi, alle 18, al teatro del Fiume a Boretto viene presentato il libro "8 Secondi, viaggio nell’era della distrazione" della giornalista e scrittrice reggiana Lisa Iotti, che parla del mondo della iperconnesione. Al cinema Rosebud di via Medaglie d’oro della Resistenza, a Reggio, stasera alle 21 la proiezione del film "L’arpe birmana", girato in Giappone nel 1956 dal regista Kon Ichikawa, proposto in versione originale con sottotitoli in italiano. Alla sala civica della Polveriera, in piazzale Romero a Reggio, oggi alle 17,30 la presentazione dei libri di Rita Coruzzi, Damiano Cabassi e Claudio Lacava nell’ambito dell’iniziative "Disabilità e scrittura creativa". Oggi alle 17,30 alla sede dell’Università, in viale Allegri a Reggio, la rassegna della Luc dedicata alla medicina narrativa ospita l’incontro con Valentina Conti sul tema "La funzione terapeutica del visual storytelling".

a.le.