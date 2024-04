Arriva il ’Cusna Spring Festival’

Questa primavera segna il risveglio della stazione di Febbio con Cusna Spring Festival, il prossimo sabato 27 aprile: una giornata all’insegna della natura, divertimento e musica per grandi e piccoli! Alle 11 fuoristrada con il Team Reggio, partenza alle 11, per un aperitivo in alta quota presso il rifugio Armaduk.

Alle 14 in programma tante occasioni per divertirsi per grandi e piccini: truccabimbi , gonfiabili, dj set e molto altro. Alle 17 ’Ma Noi no Show’, con la cover band dei Nomadi. Alle 19 dj set fino a tarda serata.

"Tutto questo vuole essere l’invito accattivante quale segnale di partenza vera della nuova gestione di Febbio", dicono gli organizzatori.