"Attacco hacker all’Ausl di Modena, vulnerabilità anche a Reggio"

Forza Italia chiede alla Regione di riferire in Assemblea legislativa il 5 dicembre sull’attacco hacker subito dall’Ausl di Modena. La richiesta porta la firma della consigliera regionale Valentina Castaldini. Secondo la quale la "vulnerabilità del servizio potrebbe non riguardare solamente le aziende di Modena ma essere presente anche nei sistemi utilizzati dalle aziende sanitarie di tutta la regione (Reggio Emilia, Romagna, Bologna, Ferrara, Piacenza) e addirittura nei server di tutti gli enti locali che si appoggiano a Lepida per la fornitura dei servizi". Per questo "ho richiesto che in occasione della prossima Assemblea legislativa, il 5 dicembre, ci sia un’audizione dell’assessore alla Scuola, Università, Ricerca e Agenda digitale, Paola Salomoni, sul tema della sicurezza dei sistemi informatici gestiti da Lepida, visto che il disservizio è sui sistemi gestiti dall’azienda regionale". Un "ulteriore e gravoso disservizio, dopo il terzo blackout di appena un mese fa". "Non possiamo permetterci che lo stop ai servizi pubblici e sanitari diventi una consuetudine".