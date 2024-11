Auto in fiamme: l’intervento dei vigili del fuoco

Erano appena passate le cinque di ieri mattina quando i carabinieri sono intervenuti a Campegine, dove era stata segnalata un’auto in fiamme. I militari della stazione di Castelnovo Sotto, su input dell’operatore in servizio al 112 sono intervenuti assieme ai vigili del fuoco del distaccamento di Sant’Ilario d’Enza in Piazza Salvador Allende (Immagine di repertorio). La segnalazione dell’incendio era partita da una cittadina residente in zona, allarmatasi per il rogo improvviso. In fiamme un’Alfa Romeo 147 di un 61enne residente a Campegine, che è andata completamente distrutta. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di chiarificazione, ma dalle prime valutazioni di militari e vigili del fuoco si tratterbbe di un rogo di natura accidentale. Nessuna persone e nessun’altra vettura vicina è rimasta fortunatamente coinvolta.