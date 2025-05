Auto pirata in via Adua. L’incidente e poi la fuga. Investito un quarantenne

Dopo aver investito un uomo, il conducente di un’auto non si è fermato per prestare soccorso e allertare le autorità. Sono in corso le indagini, a cura della polizia locale di Reggio, sull’incidente verificatosi sabato sera in via Adua. Vittima un quarantenne, portato in codice rosso all’arcispedale Santa Maria Nuova.

Il fatto è avvenuto poco dopo le 23, non lontano dal festival Elrow che in quel momento era in corso all’Iren Green Park della Rcf Arena. Non è escluso che la vittima dell’incidente fosse proprio uno dei partecipanti all’evento.

Dopo lo scontro con un’auto che transitava lungo la via, l’uomo ha riportato ferite gravi, valutate dagli operatori sanitari del 118 come codice 3 e portato all’arcispedale Santa Maria Nuova. La vittima dello schianto è stata soccorsa in strada: l’impatto col veicolo avrebbe infatti fatto sbalzare l’uomo, provocandogli traumi consistenti.

Al momento dell’arrivo delle forze dell’ordine, invece, dell’auto coinvolta nello schianto non vi era più traccia.

La polizia locale sta indagando al fine di identificare la vettura ‘pirata’. Essenziali in questo senso, oltre alle testimonianze rese da chi si trovava sul posto, saranno le analisi dei filmati della videosorveglianza.

La vicinanza del luogo in cui è avvenuto l’incidente all’evento dell’Arena, inoltre, potrebbe forse consentire di circoscrivere ancora di più il campo, rispetto al traffico che si registra in zona in un giorno qualsiasi.

La zona adiacente al festival, proprio per permettere lo svolgimento dell’evento era sottoposta a limitazioni al traffico.

In particolare, seguendo le disposizioni date dal Comune nei giorni precedenti il festival, la cosiddetta ’zona rossa’ avrebbe vietato il transito su via Adua dalle ore 23 circa "fino a cessate esigenze", ovvero fino al totale ’smaltimento’ del traffico in uscita da Elrow (circa 27mila i partecipanti di questa seconda edizione) a eccezione di "eccetto mezzi di soccorso, residenti e diretti alle attività, diretti ai parcheggi prenotati per persone con disabilità".

Continuano dunque le indagini della polizia locale, impegnata a raccogliere elementi al fine di ricostruire in modo chiaro l’intera dinamica dell’incidente.