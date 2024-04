Auto rubata alla Telecom e poi data alle fiamme. L’incendio doloso vicino ai ponti di Calatrava

Un enorme incendio si è sviluppato intorno alle 5, all’alba di venerdì, in via trattati di Roma, nei campi vicini ai ponti di Calatrava, in zona Fiere.

Un’automobile è andata completamente distrutta.

Stando ai primi accertamenti degli uomini della questura, intervenuti sul posto, l’auto distrutta era una Fiat Panda, poi risultata essere stata rubata la stessa notte del rogo, poco prima, in una sede Telecom di Reggio Emilia.

L’allarme è stato dato da un passante che si è accorto delle fiamme. Subito sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, con una squadra e la polizia.

Dal sopralluogo dei vigili del fuoco è emerso che, non essendoci elementi di autocombustione, si tratterebbe di incendio presumibilmente doloso. Le indagini sono in corso: ora gli investigatori stanno scandagliando le immagini delle telecamere di videosorveglianza per capire se possano emergere altri elementi utili a identificare gli autori del gesto.