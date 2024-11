Auto sbanda a Gattatico, auto in fiamme a Campegine

Reggio Emilia, 28 novembre 2024 – Diversi gli interventi dei vigili del fuoco nella notte in val d’Enza. La squadra del distaccamento di Sant’Ilario è intervenuta in tarda serata per un incidente accaduto in via Gennaroli a Praticello di Gattatico, dove un’auto ha divelto una colonnina dell’Enel dopo una sbandata. Nessuna conseguenza fisica per la donna che era alla guida. Ma è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco e dei tecnici Enel per mettere l’apparecchiatura in sicurezza. E verso le cinque altro intervento, stavolta tra via Romero e piazza Allende, a Campegine, dove era stata segnalata un’auto in fiamme. In breve tempo l’incendio è stato domato, ma la vettura è andata quasi completamente distrutta. Si tratta di una Alfa 147 di proprietà di un 61enne abitante in paese. Non risultano coinvolti altri veicoli. Sono intervenuti anche i carabinieri di Castelnovo Sotto per indagare sulle cause del rogo, che secondo una prima analisi sembrano essere accidentali.