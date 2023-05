Azione si riorganizza Guidetti nuovo segretario

Azione si riorganizza e riparte da Claudio Guidetti (foto) come nuovo segretario provinciale dopo le dimissioni dalla carica rassegnate poche settimane fa dallo ‘sfiduciato’ Marco Cassinadri.

Il direttivo provinciale di Reggio, ancora in carica nonostante l’addio dell’ex coordinatore, si è riunito giovedì sera alla presenza del capogruppo di Azione alla Camera, Matteo Richetti e del commissario regionale dell’Emilia-Romagna, il senatore Marco Lombardo. "Dopo un dibattito di due ore, Guidetti è stato eletto all’unanimità", fa sapere una nota di Azione. Il direttivo provinciale ha incaricato il nuovo segretario Guidetti di formare una segreteria. L’imprenditore ha accettato l’incarico, riservandosi di formare la sua squadra, "nella prospettiva dell’inclusione, della valorizzazione delle competenze e della parità di genere". Il suo primo atto è stata la nomina della vice segretaria provinciale Stefania Portioli e del segretario cittadino Lorenzo Buffagni. Nei prossimi giorni sarà formata una segreteria con precise deleghe che saranno attribuite secondo le specializzazioni personali dei membri; e saranno anche nominati i responsabili dei gruppi tematici che andranno a sviluppare il programma per la prossima tornata elettorale.

Un partito tutto da ricostruire dopo le turbolenze degli ultimi mesi (dalla rottura del progetto terzo polo tra il leader Carlo Calenda e Matteo Renzi di Italia Viva, nonché l’addio da un gruppo all’altro di Naike Gruppioni e Giulia Pigoni) e che deve trovare la sua strada. Così come proverà a fare Claudio Guidetti – ex Psi e Forza Italia – dopo il suo ritorno in politica naufragato in PiùEuropa, dove qualche mese fa – in una battaglia di golpe e controgolpe riusciti e falliti – era stato di fatto sfiduciato con la caduta del suo delfino Gian Pietro Campani dal ruolo di coordinatore provinciale assunto da Lorenzo Sassi.

dan. p.