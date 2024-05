Poviglio, commosso addio a Klara, insegnante volontaria

Poviglio (Reggio Emilia), 7 maggio 2024 - Chiesa parrocchiale gremita di persone, fino all’esterno, sul sagrato affacciato in piazza, in centro a Poviglio, per l’addio a Klara Shestani, insegnante di 42 anni, vinta da malattia. Era docente di sostegno all’istituto Ferrante Gonzaga di Guastalla, ma era conosciuta come volontaria, impegnata in parrocchia, nel catechismo, oltre che molto attiva per il Centro missionario diocesano. Proprio attraverso le missioni in Albania, Paese d’origine di Klara, la donna aveva conosciuto il reggiano Paolo Capece, diventato suo marito. E insieme hanno operato a lungo proprio per il Centro missionario. Durante la messa, officiata da diversi sacerdoti accanto al parroco don Alberto Nicelli, sono stati diversi i commossi ed affettuosi ricordi dedicati proprio a Klara, persona sempre disponibile, altruista, vicina ai bisognosi. Durante la messa è stato letto pure un messaggio del vescovo Giacomo Morandi, dimostrando apprezzamento per l’opera di solidarietà svolta da Klara. In lutto il marito Paolo, i giovanissimi figli Josef, Anton ed Ester, la madre Edit, il padre Luka, la sorella Jozi e altri parenti. Dopo la messa si è formato il corteo per raggiungere il cimitero di Poviglio.