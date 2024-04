Banca d’Italia, ex Aci e Reggiane. I candidati a confronto sull’ateneo

La Cattedrale universitaria alle ex Reggiane? Abbiamo già dichiarato la nostra contrarietà. Due i motivi. Primo: il centro deve essere il luogo dell’Università, concentrando in modo armonioso studenti e cultura, senza disperderli in giro per la città. Abbiamo la sede in via Allegri, a fianco dei giardini pubblici, che aiuta a rendere vivo e vissuto un luogo che altrimenti abbandonato a sé stesso. L’università si è espansa anche al Seminario, dove ci sono anche posti per alloggi per gli studenti. Se il centro va rivitalizzato, è necessario riportare qui attività, servizi e uffici. Il secondo motivo riguarda la "Cattedrale" nel capannone 17. Il costo a carico del Comune è altissimo: 7,9 milioni di euro. E per cosa? Per avere dislocati altri servizi. Forse la nostra attuale amministrazione manca di lungimiranza? Come mai la Stu spa invece di fare un bando internazionale di idee ha preferito rimanere sottosoglia, affidando pezzettino su pezzettino dei singoli lotti?