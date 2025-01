Barford pronto al bis con Bonn: "Siamo solidi, carichi e motivati"

Barford, il girone d’andata è finito in archivio con una sconfitta a Milano, contro i campioni d’Italia, che però non scalfisce un percorso eccellente che vi vede qualificati alle Final Eight dalla sesta posizione e in lotta per l’accesso alle ‘Top 16’ di Basketball Champions League. Che bilancio fate di questi primi mesi e come arrivate a questa sfida importantissima con Bonn?

"Sì, con Milano è arrivata una sconfitta che sicuramente ci lascia un po’ di rammarico per come è maturata nei secondi finali, ma a mente fredda dobbiamo riconoscere che abbiamo giocato una partita solida. Tutti hanno fatto un ottimo lavoro, rimanendo concentrati e portando il loro contributo. Qualificarci per le Final Eight di Coppa Italia è davvero un ottimo traguardo, anche perché era uno degli obiettivi che tutti volevamo raggiungere. Se devo fare un bilancio del girone d’andata, direi che sono stati mesi di duro lavoro e di grande crescita. Adesso credo che ognuno di noi abbia trovato il proprio ritmo, la propria dimensione ed il proprio ruolo all’interno della squadra e, come naturale conseguenza, ci conosciamo molto meglio tra di noi. Siamo carichi e motivati".

In gara 1 ha eguagliato il record di tiri da tre della competizione (7/7) e aggiornato il proprio career high (34 punti): che sensazione è stata e a chi dedica questo bel traguardo personale?

"È stata una serata fantastica, sia per me ma soprattutto per la squadra che ha trovato una vittoria in trasferta molto importante per il nostro cammino in Basketball Champions League. Penso che la chiave sia stata dimostrare di avere tanta grinta e voglia di lottare, ma soprattutto abbiamo fatto vedere a noi stessi di cosa siamo capaci anche nei momenti di difficoltà. La mia prestazione? La dedico ai miei compagni di squadra, per avermi trovato libero nei momenti giusti e cavalcato quando ero andato in fiducia. Ora però dobbiamo tutti completare l’opera, superando Bonn e regalandoci le ‘Top 16’".

Per chiudere la serie con Bonn un aiuto potrebbe arrivare anche da un PalaBigi pieno e appassionato. Ultimamente anche lei sta facendo vedere di più il suo lato emotivo e sta crescendo il suo feeling col pubblico di via Guasco, è così?

"Il supporto dei tifosi è sempre davvero apprezzato e sarebbe fantastico se anche mercoledì sera (domani, palla a due alle 20, ndr) ci fosse un PalaBigi caldo e pronto a supportarci in questa sfida molto molto insidiosa. Sì, sono d’accordo con la sua analisi: penso che io ed i tifosi ora ci conosciamo un po’ meglio, hanno imparato ad apprezzarmi e non vi nego che è sempre bello sentire il loro affetto".