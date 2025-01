Baseball È subito derby. Palfinger, al via col Parma

Non ci sarà un derby reggiano, quantomeno nella prima fase, nel prossimo campionato di Serie A: un po’ come accaduto nelle ultime stagioni, infatti, Palfinger Reggio Emilia e Platform-Tmc Poviglio sono state inserite in due raggruppamenti diversi.

La Palfinger, dopo la splendida cavalcata della scorsa stagione conclusa con la qualificazione ai playoff, è stata inserita nel girone A Elite insieme al "gotha" del baseball italiano, affrontando Parma, Bologna, San Marino, BBC Grosseto, BSC Grosseto, Macerata e Nettuno.

Si comincia l’11 aprile, al "Caselli" con Parma, con gara-2 in programma invece oltre Enza il giorno seguente. Previste due gare settimanali: in ogni weekend tutte le squadre giocheranno una partita in casa ed una in trasferta. La particolarità è che tutte le formazioni di questo gruppo accederanno alla post season per giocarsi lo scudetto.

L’altro girone. Poviglio, invece, è stata inserita nel girone D con i siculi del Paternò, con cui debutteranno il prossimo 27 aprile, e tre parmensi: Crocetta, Oltretorrente e Collecchio. Le prime due accedono ai playoff, mentre le formazioni classificate dal terzo all’ultimo posto parteciperanno alla Poule Salvezza, che scatterà il 20 luglio per concludersi il 21 settembre determinando le due retroccesse in Serie B.

Nella foto: Luis Lo Giudice (Palfinger)