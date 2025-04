"Un pellegrinaggio per crescere"

"Non ci aspettavamo un avvenimento così drammatico proprio in questi giorni, che per noi adolescenti dovevano essere un tempo di festa, di gioia e di condivisione nella fede. La notizia della morte del Papa ha inevitabilmente segnato il nostro pellegrinaggio. Eppure, proprio in questo momento così delicato, ci rendiamo conto di quanto la fede sia capace di unirci ancora più profondamente. È commovente vedere migliaia di giovani come noi, provenienti da ogni parte d’Italia, riuniti a Roma con il desiderio di camminare insieme, pregare e testimoniare la speranza. Nonostante tutto, sentiamo forte la presenza di Dio, e forse anche questa prova ci aiuta a vivere il giubileo con ancora più consapevolezza, come un’occasione per crescere nello spirito, nella solidarietà e nella speranza".