Basket DR2: Sampolese vince a Fidenza e porta la serie alla bella

FIDENZA

70

SAMPOLESE

92

FULGORATI FIDENZA: Vecchio, Faccini, Siumbeli, Taddei 12, Baratta 23, Rivetti 4, Molinari 3, Montanari L. 9, Besagni 8, Montanari F. 6, Afolabi 5. All. Belli.

SAMPOLESE: Gervex 15, Micucci 5, Conte, Magnani 11, Simonazzi 9, Bigliardi, Torreggiani, Fontanesi 13, Tondo 14, Margini 18, Alfano 7, Hasa. All. Casoli.

Arbitri: Ronda di Piacenza e Guidi di Reggio Emilia.

Parziali: 16-29, 35-42, 54-61.

La Sampolese si rilancia e porta la serie dei quarti di DR2 alla "bella".

La formazione di Casoli, dopo lo stop casalingo della prima sfida, si aggiudica la rivincita disputata sul parquet dei Fulgorati Fidenza con 40’ di alto livello, prendendo subito in mano le redini dell’incontro, resistendo ai tentativi di rientro parmensi e chiudendo con grande autorità, col terzetto Margini-Tondo-Fontanesi sugli scudi, oltre alla solita, lucida regia di Magnani. Domani sera alle 21,30, in val d’Enza, la decisiva gara-3.

• DR1. Finisce con una sconfitta ininfluente la Poule Promozione di Divisione Regionale 1 del Basket Jolly (6). La formazione cittadina si arrende 87-58 sul campo del Mo.Ba Basket (14), che prende il largo nel secondo quarto dopo 10’ equilibrati e dilaga nella ripresa: già certi di non poter agguantare il secondo posto e gli spareggi per salire in C, gli uomini di Stachezzini hanno in Bovio (16 punti) e Illari (11) i migliori realizzatori e chiudono un campionato nel complesso positivo.