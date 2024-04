Bassa, zona ceramiche e Reggio città: alberi a terra. Interventi in serie dei vigili del fuoco

Problemi sulle strade, alberi e rami caduti, interruzione di elettricità in diverse zone per alcune ore: disagi a raffica ieri tra la mattina e il pomeriggio per la nevicata anomala di questo aprile in cui si è passati da temperature estive a un clima rigido invernale, con freddo intenso. I vigili del fuoco sono intervenuti in particolare nella Bassa, a Cadelbosco Sotto, Campagnola e Correggio (in viale Leonardo da Vinci un albero si è abbattuto su un’auto, nessun ferito, al lavoro anche la polizia locale), oltre che a Casalgrande (in via dell’Industria) e anche a Reggio città. A Rivalta, è piovuto dentro la palestra. Nel capoluogo, vigili del fuoco all’opera per alberi o rami caduti in piazza Pablo Neruda (insieme con la polizia locale) nella tarda mattina e in via Caboto poi, con due squadre. La Confederazione agricoltori (Cia) della provincia esprime "grande preoccupazione". Il rischio sono le gelate notturne, dice il presidente Lorenzo Catellani, che "sarebbero un disastro per la frutticoltura e la viticoltura".

c. g.