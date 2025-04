"Basta lunghe code fuori dalla questura. Si trovino nuovi spazi per ufficio immigrati"

Basta code davanti alla questura, occorre individuare nuovi spazi per l’ufficio immigrazione. È l’appello del Pd che oggi in consiglio comunale porterà in discussione una mozione a prima firma di Francesca Boni che impegna la giunta a collaborare con la questura per individuare nuovi spazi per l’ufficio immigrazione, al fine di eliminare le lunghe code e migliorare i servizi per i cittadini.

"Vogliamo sottolineare l’urgenza di risolvere il problema delle lunghe attese per il rinnovo dei documenti di soggiorno – chiosa la Dem – una situazione che si protrae ormai da tempo. Questa problematica è comune anche in altre città italiane e vede le persone costrette ad affrontare lunghe code in piedi e all’aperto, in condizioni di disagio".

Inoltre, si invita a valutare la possibilità di stipulare un protocollo d’intesa con la Questura per adottare, congiuntamente con il Comune, ogni azione idonea a migliorare la risposta agli utenti.