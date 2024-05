Benaglia in polemica: "Le domande dell’incontro erano da concordare"

Per stasera alle 20.45 il clan Stella Polare del locale gruppo Scout organizza un incontro sui programmi elettorali dei candidati sindaco di Guastalla. L’evento si svolge al centro sociale Primo Maggio di via Castagnoli, aperto al pubblico. Invitati i candidati Francesco Benaglia, Paolo Dallasta ed Elisa Rodolfi. Probabilmente, però, non ci sarà un dibattito a tre, visto che ieri sera la lista Avanti, guidata da Benaglia, ha confermato l’assenza del candidato: "Crediamo che le regole del dibattito e le stesse domande dovessero essere concordate fra i tre candidati sindaci prima della pubblicizzazione dell’iniziativa. Per questo il candidato sindaco Francesco Benaglia ritiene di non partecipare all’incontro in questione".