Big Bonvi e Luca Zanarini, l’eterna sfida ai dischi. Un’altra serata anni Ottanta tra grandi deejay

Il pieno successo della "sfida musicale" tra Big Bonvi e Luca Zanarini, storici dj di Marabù e Picchio Rosso, in scena la vigilia di Pasqua, ha convinto gli organizzatori a proporre un bis, un secondo atto di questa gara a colpi di discodance. Il cuore di tanti ex ragazzi e ragazze, cresciuti e diventati adulti, vivendo intensamente gli anni d’oro delle discoteche, è tornato a entusiasmarsi al ritmo dei brani in voga tra il 1976 e il 2000 nelle discoteche di Villa Cella a Formigine, considerate due vere e proprie "cattedrali della disco music". Dunque, ecco il bis della festa, in programma sabato 20 aprile, ancora alla Ctl di Bagnolo. Un evento che prevede cena e le successive danze in pista. Non sono previsti ingressi dopo la cena. Ingresso tutto compreso a 30 euro. Per informazioni e prenotazioni: tel. 337-584000. L’occasione sarà doppiamente ghiotta, perché quella sera Big Bonvi, che farà gli onori di casa, celebrerà il compleanno del "rivale-amico" Luca Zanarini. Appariranno così, in rapida successione la torta, i fuochi d’artificio, ricchi premi e cotillons. Poi, via con la musica, da cantare e da ballare… Si consiglia di prenotare in tempo, per evitare di arrivare quando la sala avrà registrato il "tutto esaurito", come era accaduto nel "primo atto" della manifestazione, nei giorni scorsi.