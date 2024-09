Biro e quaderni, un lusso per alcuni. La Caritas avvia una raccolta

La Caritas interparrocchiale dei comuni di Quattro Castella e Vezzano organizza una raccolta solidale di materiale scolastico.

L’iniziativa benefica è stata programmata, come avvenuto gli scorsi anni, in occasione dell’imminente inizio delle lezioni scolastiche.

Il materiale sarà raccolto, in una cesta, nelle Messe celebrate nelle giornate di sabato 31 agosto/domenica 1° settembre e anche il weekend del 7/8 settembre nelle comunità dei comuni di Quattro Castella e Vezzano (frazioni comprese). I volontari della Caritas hanno ricordato che sta per "cominciare un nuovo anno scolastico e molte famiglie in difficoltà si rivolgono al centro d’ascolto interparrocchiale Caritas per un aiuto nell’acquisto della cancelleria. Sebbene tutti gli anni arrivi materiale generico dalle raccolte solidali nei supermercati, spesso mancano alcuni oggetti specifici richiesti nelle liste di materiale consegnate dalla scuola. Pertanto sarà organizzata una raccolta di cancelleria".

I volontari invitano a portare oggetti nuovi o in ottimo stato. Il 7 settembre si terrà pure una raccolta solidale, sempre di materiale scolastico, al supermercato Conad di Montecavolo. In particolare sono richiesti astucci, zaini, diari, cartelline, album da disegno A4 (lisci o ruvidi), raccoglitori e buste di plastica o portalistini, scottex e fazzolettini di carta. Si tratta di una raccolta importante per sostenere le famiglie in difficoltà.

In tanti gli anni scorsi avevano aderito all’appello lanciato sempre dalla Caritas promuovendo la medesima iniziativa che è stata ripetuta nel 2024 grazie alla generosa collaborazione dei volontari della Caritas, dei sacerdoti e dei laici. Molti sono i servizi compiuti, durante tutto l’anno, con grande responsabilità dalla Caritas interparrocchiale di Quattro Castella e Vezzano tra cui il centro di ascolto con sede a Puianello, la distribuzione dei pacchi alimentari a Vezzano e degli indumenti a Quattro Castella.

Matteo Barca