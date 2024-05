Bizzocchi si candida a Bibbiano. In settimana presenterà la squadra

Alberto Bizzocchi ha deciso di lasciare la sua candidatura a sindaco a Vetto e di scendere invece in campo alle elezioni amministrative a Bibbiano con una lista di centrodestra da lui capeggiata sempre come candidato a primo cittadino. In un primo momento Bizzocchi (vice coordinatore regionale di Fratelli d’Italia), nelle scorse settimane, aveva annunciato la sua scelta di presentarsi nuovamente come candidato sindaco a Vetto dove ricopriva già il ruolo di consigliere di minoranza dopo che alle elezioni del 2019 aveva ottenuto quasi il 20 per cento dei voti. "Ho presentato le mie dimissioni da consigliere a Vetto – spiega Bizzocchi – per poi candidarmi a Bibbiano con una lista sostenuta da Forza Italia, Fratelli d’Italia e Lega. A Vetto è nata un’altra lista di simpatizzanti di centrodestra, non appartenenti ai partiti, con candidato Danilo Giansoldati. Una lista formata da persone residenti a Vetto che ovviamente appoggerò in quanto sfiderà l’attuale sindaco del Pd, Fabio Ruffini". Bizzocchi precisa che a Vetto "non volevo essere il candidato a tutti i costi: avevo infatti chiesto disponibilità a individuare altre figure legate ai partiti, ma con i simboli non hanno poi accettato. Non avrebbe avuto nessun senso avere due liste di centrodestra a Vetto". Bizzocchi questa settimana presenterà ufficialmente i componenti della sua squadra di Bibbiano. "Siamo intenzionati ad illustrare – sottolinea l’esponente di Fratelli d’Italia residente a Canossa – le nostre proposte che affronteranno alcune tematiche come la viabilità, il commercio, le infrastrutture, il settore dell’artigianato e quello industriale. Siamo aperti al dialogo con tutti. Mi è stato chiesto di candidarmi a Bibbiano dalle forze politiche. Ho quindi accettato volontieri e ho pertanto lasciato la candidatura inizialmente prevista a Vetto".

Bizzocchi sottolinea che Bibbiano è un Comune "importante ed è fondamentale contrastare il Pd che propone come candidato Stefano Marazzi, segretario del locale Partito Democratico. Abbiamo appreso che il sindaco uscente Andrea Carletti ha scelto di non correre alle amministrative. Entro questo weekend depositeremo la lista e inizieremo la nostra campagna elettorale che proseguirà per un mese fino alle elezioni di giugno".

Matteo Barca