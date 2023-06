Boretto, nel locale pubblico con coltello da cucina

Boretto (Reggio Emilia), 4 giugno 2023 – Era in un locale pubblico della Bassa Reggiana, ma con un grosso coltello da cucina, lungo una quarantina di centimetri, nascosto sotto i pantaloni. Il possesso del coltello non è passato inosservato ad alcuni clienti del locale situato a Boretto, segnalando l’episodio ai carabinieri. Sono arrivati i militari del Radiomobile di Guastalla per identificare il giovane indicato dai testimoni. Si tratta di un ventenne residente nella Bassa Reggiana, effettivamente trovato in possesso dell’arma da taglio. Inizialmente il giovane ha negato ai carabinieri di avere il coltello, ma è apparso piuttosto nervoso. E’ seguita una perquisizione domiciliare che ha permesso di rinvenire il coltello da cucina, con lama di 26 centimetri, nascosto accanto alla gamba destra, sotto i pantaloni. A quel punto il giovane è stato accompagnato in caserma e poi denunciato per porto d’armi o oggetti atti a offendere. Il coltello è stato sequestrato. Occorre capire il motivo per cui il giovane era in possesso di quell’arma, potenzialmente pericolosa.