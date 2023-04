Brucia il tetto di un casolare "Colpa di un cortocircuito"

Sarebbe stato un cortocircuito elettrico, al piano superiore di un casolare nelle campagne tra Guastalla e Villarotta, a far divampare un incendio che ha provocato ingenti danni strutturali all’abitazione occupata da una famiglia di origine nordafricana. È accaduto verso le 10 di ieri in via Pizzamiglia, a San Girolamo di Guastalla.

Sono stati gli abitanti della casa a tentare di domare le fiamme con secchi d’acqua. Ma il fuoco, anche per la presenza di divani e altro materiale infiammabile, non si è fermato, arrivando fino al tetto, in gran parte danneggiato.

"Abbiamo visto fumo e fiamme, dando l’allarme al 115. I proprietari della casa, in azione solo con secchi d’acqua, erano in forte difficoltà", dicono i passanti che hanno mobilitato i vigili del fuoco.

Sono arrivate squadre da Guastalla, Reggio e Luzzara, anche con un’autoscala per affrontare l’incendio dall’alto.

Sul posto pure i carabinieri del nucleo radiomobile per gli accertamenti.

Le cause dell’incendio, secondo i primi accertamenti, risultano essere accidentali. Non si registrano conseguenze alle persone. Per i residenti nel casolare non è stato necessario l’intervento di soccorsi sanitari.

Antonio Lecci