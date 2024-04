Bruciano due vetture in sosta a Correggio

Vigili del fuoco all’opera, ieri notte verso le 24 in piazzale Aldo Moro, nel quartiere Espansione Sud a Correggio, dove è stato segnalato un incendio che era divampato su una autovettura Kia Picanto in sosta, di proprietà di una donna quarantenne residente nel Bolognese. Si è temuto il peggio in quanto la vettura risultava alimentata a gpl.

Immediato l’allarme alla centrale operativa del 115, che ha fatto intervenire sul posto le squadre dei vigili del fuoco da Reggio oltre che da Carpi. In breve tempo la situazione è stata messa in sicurezza, domando le fiamme. Ma non è stata impedita la completa distruzione del veicolo, con le fiamme che hanno interessato pure un’altra auto, una Seat Ibiza di una sessantenne reggiana, che era parcheggiata accanto alla Kia. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Correggio per accertamenti eseguiti insieme ai vigili del fuoco. Si ipotizzano cause accidentali, dovute forse a un problema tecnico all’auto, che era in sosta in piazzale Aldo Moro da un paio d’ore. Ma si stanno completando le verifiche per avere certezze su quanto accaduto. I danni alle vetture sono evidenti, ma per fortuna non si registrano conseguenze alle persone.