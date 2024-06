Buche sul vialetto dell’ospedale. Disagi per i pazienti in ambulanza: "Finalmente le hanno aggiustate"

Gli autisti delle ambulanze che percorrono spesso quel tratto di strada conoscono molto bene il problema. E, con una adeguata manovra al volante, cercano di evitarlo. Ma non tutti riescono a scansare una profonda buca che si era creata sull’asfalto, in via Donatori del Sangue, proprio all’imbocco del vialetto che porta le ambulanze verso il pronto soccorso dell’ospedale di Guastalla. Un cedimento che era già stato segnalato da parecchio tempo, ma che per mesi e mesi è rimasto tale, senza alcun intervento. Ma un nostro sopralluogo nei giorni scorsi, per documentare la situazione lamentata, non deve essere passato inosservato. Tanto che ieri mattina, magicamente, quel buco (e anche altri emersi lungo il viale ospedaliero) è stato coperto con qualche badilata di catrame. "Sarà stato il vostro sopralluogo e pure il periodo elettorale – dicono un operatore attivo sulle ambulanze – ma finalmente il problema è stato risolto. Da molto tempo assistiamo all’evidente disagio e fastidio per i pazienti a bordo, in particolare se si tratta di persone con traumi, che a ogni minimo movimento si ritrovano un aumento del dolore". Gli autisti dei mezzi di soccorso dovevano ampliare la curva per accedere al vialetto del pronto soccorso evitando la buca. Ma non sempre ci si accorgeva in tempo del problema, soprattutto di notte. E un’altra buca, ancora più profonda, si era formata sullo stesso viale dell’ospedale, nei pressi della rotatoria su cui finisce la strada: anche quella, che era diventata davvero potenzialmente pericolosa per i veicoli in transito, ieri mattina è stata ricoperta con le gettate di catrame.

a. le.