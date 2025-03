Cade da una scala mentre ristruttura

Stava aiutando un familiare in attività di ristrutturazione in casa, quando ha improvvisamente perso l’equilibrio, cadendo da una scaletta. È scattato l’allarme ai soccorsi, nel tardo pomeriggio di ieri in un’abitazione di via Luxemburg a Novellara. L’uomo, 65 anni, inizialmente ha perso conoscenza a causa di un violento trauma cranico. Dopo le prime cure risulta aver dato segni di ripresa. È stato poi portato in ospedale, in condizioni serie, accompagnato dal personale medico. Sul posto anche i carabinieri per accertamenti, verificando cause accidentali alla base della caduta, che potrebbe essere stata favorita da un malore improvviso.