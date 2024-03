Cade dal letto, paura per una bimba

Si sono vissuti momenti di preoccupazione, l’altra sera in un’abitazione del centro storico di Guastalla, dove una bimba di un anno di età è accidentalmente caduta dal letto, dove stava giocando coi familiari, battendo la testa. Immediato l’allarme al 118, che ha fatto intervenire l’ambulanza della Croce rossa e l’autoinfermieristica. La bambina, pur con un vistoso segno del trauma – il classico bernoccolo – è parsa in condizioni rassicuranti. Ma è stato necessario provvedere al trasporto fino al Santa Maria Nuova di Reggio, visto che al vicino ospedale di Guastalla non è ancora stato riattivato il reparto di Pediatria. E’ stato dunque necessario provvedere al trasferimento alla città capoluogo. Per fortuna le condizioni della bimba non sono gravi, pur se inizialmente non sono mancati momenti di forte preoccupazione.