Cade e batte la testa: in elicottero a Parma

Nella prima serata di ieri in centro a Novellara si è temuto il peggio per un cinquantenne, la cui caduta in strada in via Brodolini, nei pressi della sua abitazione, ha provocato la mobilitazione di ambulanza, automedica e pure dell’elisoccorso, atterrato nel campo sportivo locale. L’uomo è caduto, forse per un malore, mentre era a spasso col cane, con le condizioni peggiorate dal trauma cranico riportato nell’impatto col cordolo del marciapiede. E’ stato un vicino di casa a dare l’allarme al 118. Dopo le prime cure è sembrato dare segni di ripresa. Caricato in ambulanza, è stato trasferito al campo sportivo (i cui spazi sono stati subito messi a disposizione dagli addetti alla struttura) e affidato al personale dell’elisoccorso per il trasporto al Maggiore di Parma, per ulteriori accertamenti. Le condizioni sono state giudicate serie, ma non in pericolo di vita.