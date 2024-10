Caduti in moto, la 33enne è ancora in condizioni disperate

È ancora appesa ad un filo la vita della 33enne che era in sella alla moto guidata dal 49enne reggiano Alessandro Bortoletti, morto nell’incidente di sabato sera a Scandiano, su via Statale alla rotonda con via Mazzini.

La passeggera è finita a terra e ha riportato gravissimi traumi: portata in elisoccorso all’ospedale Maggiore di Parma, è ancora ricoverata in condizioni critiche, in prognosi riservata, nel reparto di Rianimazione.

Erano da poco passate le 22 quando il motociclista ha tirato dritto alla rotatoria, perdendo il controllo del bolide, andando a terminare la corsa contro un palo. I due viaggiavano ad elevata velocità. Dopo il tremendo impatto, sono volati per decine di metri. Per Bortoletti non c’è stato nulla da fare. Mentre la donna, apparsa subito in condizioni disperate, è stata portata d’urgenza oltr’Enza dove ora sta lottando tra la vita e la morte.

Ancora al vaglio della polizia municipale del corpo unico Tresinaro Secchia le cause dell’incidente. I funerali di Bortoletti devono ancora essere fissati, in attesa del nullaosta della magistratura che potrebbe arrivare nelle prossime ore. Il pm di turno potrebbe decidere di disporre l’autopsia per fare luce sulle cause della morte. Al momento non si esclude alcuna ipotesi.