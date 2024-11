Calenda, Richetti e Lombardo a sostegno di Guidetti (Azione)

Carlo Calenda, leader nazionale di Azione, arriva in città per lanciare la candidatura dei due esponenti reggiani del partito inseriti nella lista unitaria dei riformisti. Accompagnato dal capogruppo alla Camera Matteo Richetti, l’ex ministro dello Sviluppo economico sarà a Reggio domattina, alle 11.30, nella sede provinciale di Azione, in via Ariosto, e interverrà a sostegno del cammino verso l’assemblea regionale di Claudio Guidetti, presidente regionale di Riformisti Emilia Romagna Futura, e del primario ospedaliero Nunzia d’Abbiero. Presente anche il segretario regionale, senatore Marco Lombardo. "Sarà – si legge nella nota di presentazione – un’occasione speciale per condividere la nostra visione futura per un’Emilia-Romagna più forte, innovativa, sostenibile ed europea". A seguire è previsto un incontro con gli iscritti e i simpatizzanti. Per Calenda è la seconda visita a Reggio in pochi mesi: "Segnale – si legge ancora nella nota – di quanto il partito creda nel nostro impegno e nella nostra proposta di un futuro migliore per la provincia di Reggio e la Regione".