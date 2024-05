’Cambiamento per Campagnola’. I candidati si presentano

Spazi gremiti ed entusiasmo alle stelle, l’altra sera nei locali della sala Rodari di Campagnola, per la presentazione ufficiale della lista del Movimento civico Cambiamento per Campagnola Emilia, guidata dal candidato sindaco Pasquale Borriello. Uno dopo l’altro, i candidati si sono presentati al pubblico, andando a occupare la fila di sedie posta di fronte ai cittadini presenti. I candidati consiglieri sono Alan Rustichelli, Mattia Pellegrino, Sandra Gozzi, Elisa Morandi (destinati alla giunta comunale in caso di vittoria elettorale), Preziosa Venosa, Carlotta Bussei, Lorenzo Menozzi, Thomas Piccolo, Massimo Ferretti, Pamela Caramia, Simone Giandomenico, Eleonora Limi. Visibilmente emozionati, i candidati hanno illustrato i temi sui quali intendono impegnarsi, soprattutto in base alle loro esperienze professionali: nel commercio, nella viabilità e urbanistica, nella sanità, nella scuola, nell’aiuto alle famiglie, nella valorizzazione delle frazioni e delle aree più periferiche del paese. Molti anche i giovani ’esordienti’ della politica, chiamati soprattutto a dare un contributo per sviluppare "iniziative che possano coinvolgere le giovani generazioni". "Vorremmo che i ragazzi tornassero a vivere il paese di Campagnola, senza essere costretti a cercare altrove occasioni di svago", il concetto ribadito. Nei prossimi giorni saranno svelati tutti i temi del programma elettorale, subito dopo la presentazione ufficiale della lista agli uffici comunali.

a. le.