Camion si ribalta, traffico in tilt

di Gabriele Gallo

Un incidente dalla dinamica particolare che fortunatamente non ha causato danni alle persone, pur con gravi ripercussioni sulla circolazione, è avvenuto ieri mattina sulla Statale 63 all’altezza del chilometro 90+701 nei pressi della Bettola.

Poco prima di mezzogiorno un tir che da Reggio viaggiava in direzione di Casina e che trasportava balle di fieno, per cause tuttora al vaglio dei Carabinieri vedeva ribaltarsi il rimorchio che andava ad abbattersi sul vicino guard-rail.

Per buona sorte, nonostante l’orario abitualmente di buon traffico, nessun mezzo al momento dell’incidente proveniva dalla direzione opposta. Si è quindi evitato un sinistro dalle conseguenze ben più serie.

L’autista dell’autoarticolato di proprietà di un’azienda cittadina, un cinquantenne di Reggio, è rimasto illeso. Sul posto è subito giunta una pattuglia della stazione dei Carabinieri di Vezzano sul Crostolo, unitamente ai colleghi della specialità Forestale dell’Arma e agli agenti della polizia stradale.

A causa del fatto che la ralla che congiunge il rimorchio alla sua motrice si era bloccata incastrandolo alla medesima, per rimuoverlo è stato necessario fermare temporaneamente il transito dei veicoli. Con la formazione, dato anche l’inizio delle procedure di rimozione del mezzo pesante, di lunghe code sia dal crinale verso la città, che in direzione opposta.

L’attesa è stata prolungata anche dal fatto che per spostare le rotoballe cadute era necessario l’intervento di una gru. Il traffico è rimasto quindi fortemente rallentato, fino a creare delle code già in prossimità di Puianello.

Una situazione brillantemente gestita dalle forze dell’ordine presenti in loco, ma che ha comunque visto diversi conducenti diretti verso Reggio optare per un’inversione di marcia e una lunga deviazione, non potendo conoscere, sul momento, l’entità del possibile ritardo. Successivamente l’arteria stradale è stata resa percorribile a senso unico alternato ed è intervenuta una gru per completare le operazioni di recupero e rimozione.

Conclusi gli interventi di messa in sicurezza, la statale 63 è tornata percorribile nei due sensi intorno alle 16.30 di ieri pomeriggio.