Campovolo, la musica non decolla "All’Arena serve un po’ di rodaggio Ma in città ci saranno tanti eventi"

"Dispiace che uno dei concerti previsti in Arena è stato annullato, ma la gestione degli eventi non è del Comune, ma di privati, ai quali auguriamo di crescere, portare più concerti in futuro e di prendere il volo. Crediamo però ci sia bisogno di qualche anno di rodaggio per arrivare a regime pieno". L’assessore alla cultura e al turismo, Annalisa Rabitti interviene dopo che è saltato il festival – previsto per il 23 giugno prossimo alla nuova Rcf Arena Campovolo – che avrebbe dovuto portare Blanco e Machine Guy Kelly. Stona un po’ il fatto che comunque la struttura sia stata realizzata anche grazie a fondi pubblici con un contributo della Regione da 1,7 milioni tramite un accesso a risorse europee. Era lecito aspettarsi di più dopo che il Comune di Reggio e lo stesso governatore dell’Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, nell’inaugurazione in pompa magna, avevano alzato l’asticella delle ambizioni: "Reggio diventerà la capitale della musica".

La Rabitti però si affretta a spegnere le polemiche sul postulato ‘pochi eventi alla maxi-arena, quindi sarà una stagione scarna di iniziative in città’, come si legge in tanti commenti sul web da parte dei cittadini. "Sarà un anno ricchissimo di eventi – chiosa l’assessora – tanto che, per fare un esempio, non c’era un weekend libero da maggio a luglio se non quello del 25 giugno per il Gay Pride".

L’inizio stagione coinciderà con Fotografia Europea. "Ci saranno due weekend inaugurali, il 28 aprile col Circuito Off con ‘Fotofonia’ curato da Max Casacci, un festival di musica elettronica colta ed intelligente. Poi il 6-7 maggio col Circuito On", illustra Rabitti. Che continua: "A ruota avremo Internazionale Kids (11-12-13 maggio) riempiendo i Musei Civici e altri luoghi della città. Poi Reggio Narra a fine maggio. Così come il cartellone di Restate che avrà grandi nomi i quali saranno presto svelati. A settembre il ritorno del festival Emergency ed una grande mostra che accenderà ottobre". Infine: "Grazie al lavoro della collega assessora al commercio Mariafrancesca Sidoli ci saranno mercatini e microconcerti che ravviveranno tutta l’estate. E il Giro d’Italia che passa sì da Scandiano, ma che riempirà anche gli hotel di Reggio".

Daniele Petrone