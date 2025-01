Carambola tra due auto e un autocarro, tre feriti

Traffico bloccato nel primo pomeriggio di ieri sulla strada provinciale che porta all’ingresso sud del centro abitato di Reggiolo, sulla carreggiata che porta verso Brugneto e Villarotta. Si è verificato uno schianto che ha coinvolto due auto e un autocarro. Cinque le persone coinvolte. Tre di loro sono state portate in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale di Guastalla, per fortuna con traumi non gravi. Nessuno di loro risulta in pericolo di vita. Altre due persone hanno invece rinunciato al trasporto in pronto soccorso, in quanto rimaste praticamente illese. Sul posto sono intervenuti un equipaggio della Croce rossa locale con l’autoinfermieristica di Guastalla, oltre alla polizia locale e carabinieri per i rilievi di legge e per deviare il traffico su percorsi alternativi. Sul posto i vigili del fuoco di Guastalla per mettere le vetture in sicurezza.