Diverse occasioni di festeggiare il carnevale oggi per i bambini della Val d’Enza. Oggi a San Polo in piazza Matteotti dalle 14 saranno presenti animazioni (dalle majorettes ai gruppi di ballo locali), giochi e truccabimbi, oltre a stand con golosità e merende. La Contrada della Corte renderà ancora più suggestiva l’atmosfera. A Cavriago in piazza Zanti si comincia alle 14,40 con un flash mob del Coro giovanile Cavricanto, seguito da una caccia al tesoro; stand con giochi e i musicisti di "Mamma me la canti". Sfilata delle mascherine con premiazione delle più belle. All’oratorio del Gran Pino dalle 16,30 si friggerà lo gnocco; il ricavato contribuirà a sostenere la partecipazione dei ragazzi alla Giornata mondiale della Gioventù di Lisbona. A Montecchio si inizia alle 14,30, davanti alla Mandonna dell’Olmo per arrivare in sfilata in piazza Repubblica. Tra i motivi di attrazione, il 2° Raduno Cosplay.