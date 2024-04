Carpe Diem non aspetta: ecco i dodici in lista

Non teme gli avversari politici il giovane candidato sindaco della lista civica Carpe Diem di Toano, Leonardo Perugi (24 anni: è il primo a presentare la lista al completo fra tutti gli aspiranti sindaci dei comuni dell’Unione Comuni Appennino. Nuovo alla politica, non usa pretattica i e senza tergiversare presenta con orgoglio la lista dei suoi 12 apostoli: Fabrizio Magri, Fabio Barale, Roberto Zanini, Paola Belli, Silvano Casali, Cinzia Platini, Eleonora Paganelli, Giada Pe’, Andrea Cavalletti, Mattia Bezzi, Matteo Sassatelli, Antonio Manini. Il candidato sindaco Leonardo Perugi ha già predisposto con i colleghi della lista un fitto calendario d’incontri con i cittadini di Toano andando in ogni paese senza tralasciare neppure i piccoli borghi. "Inoltre - precisa Perugi - desidero informare i cittadini che abbiamo deciso di aggiungere altri tre incontri tematici al calendario già predisposto. Il primo di questi appuntamenti si terrà lunedì 22 aprile alla gastronomia Capannina, e sarà incentrato sui giovani ma aperto a tutti i cittadini interessati. Gli altri due incontri si svolgeranno nella sala polivalente presso la piscina comunale di Toano: il primo di questi due incontri è previsto per il 29 aprile, il secondo si terrà il 14 maggi". La squadra della lista Carpe Diem, guidata dal candidato sindaco Leonardo Perugi, "vuole cogliere l’attimo per il vero cambiamento della politica e per nuove prospettive per il comune di Toano". s.b.