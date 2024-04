Casina dei Bimbi. Monitor in dono alla Pediatria L'associazione "Casina dei Bimbi" dona alla Pediatria del Santa Maria Nuova un monitor touch pediatrico per gli Ecg, grazie al ricavato della cena "Piedino Magico" organizzata da Ilaria Simonini. Un gesto di solidarietà per sostenere i bambini ricoverati.