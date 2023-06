Castelnovo Monti, provoca caduta e poi minaccia il ciclista

Castelnovo Monti (Reggio Emilia), 10 giugno 2023 – Un diverbio per una manovra stradale ha rischiato di degenerare quando un settantenne ha estratto dal bagagliaio dell’auto una mazza da baseball per minacciare un ciclista di 58 anni, il quale ha filmato tutto il diverbio con il suo telefono cellulare. Immagini che sono diventate prova per poter denunciare il settantenne per minaccia aggravata. Le indagini sono state svolte dai carabinieri di Baiso, dopo che a metà aprile il ciclista e l’indagato si sono ritrovati alla periferia di Castelnovo Monti. La fase di sorpasso dell’auto nei confronti del ciclista avrebbe fatto sbandare il conducente della bici, per fortuna senza conseguenze fisiche. A quel punto l’auto si sarebbe fermata poco più avanti, raggiunta dal ciclista, convinto che il settantenne avesse accostato per sincerarsi delle sue condizioni. Invece, senza alcuna parola, avrebbe preso la mazza da baseball, cercando di colpire il ciclista, il quale è riuscito a schivare la botta. L’automobilista, nell’allontanarsi, ha notato il ciclista che fotografava la targa della vettura. Si è fermato nuovamente minacciando l’uomo in bici, il quale ha continuato a riprendere la scena. Immagini servite poi per avvalorare la denuncia per minaccia aggravata.