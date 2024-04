Castelnovo Sotto, Giuseppe Speroni stroncato da malore a 49 anni

Castelnovo Sotto (Reggio Emilia), 9 aprile 2024 - Lutto a Castelnovo Sotto per la scomparsa improvvisa di Giuseppe Speroni, 49 anni, avvenuta in mattinata nella sua abitazione, in paese, colpito da improvviso malore. Verso mezzogiorno sono arrivati ambulanza e automedica, ma per lui non c’è stato nulla da fare. Era impegnato nell’azienda di famiglia, guidata dal padre, l’imprenditore Brenno Speroni, storico industriale reggiano. Giuseppe era tornato la scorsa settimana da un viaggio in Messico e da subito aveva manifestato alcuni piccoli problemi di salute. In mattinata il malore fatale, forse una crisi cardiaca. Per capire se possano esservi collegamenti con il malessere manifestato al rientro dal viaggio all’estero, i familiari hanno chiesto un accertamento diagnostico, che sarà eseguito alla Medicina legale del policlinico di Modena. Una richiesta dei familiari, ai quali è già stata affidata la salma. Giuseppe, oltre ai genitori, lascia la moglie, due figli adolescenti, due sorelle e moltissimi amici. Era impegnato come dirigente nell’azienda di famiglia con sede a Castelnovo Sotto. Era impegnato nel sociale e in tante azioni di solidarietà, anche a sostegno dello sport. Pure il sindaco Francesco Monica ha espresso il cordoglio di tutta la comunità locale.