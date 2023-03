Castlein, trionfa ’La Montagnola’

È la scuderia La Montagnola, con il carro dedicato all’Oktoberfest del Castlein, ispirato alla celebre manifestazione dedicata alla birra bavarese, a vincere il diritto a custodire per un anno lo storico gonfalone del carnevale di Castelnovo Sotto, consegnato ai trionfatori della celebre manifestazione allegorica, conclusa ieri pomeriggio sotto il sole, dopo il rinvio di una settimana prima a causa del maltempo. L’incoronazione, tra coriandoli e stelle filanti, è avvenuta al termine della quarta sfilata del Carnevale del Castlein di fronte a un folto pubblico composto da famiglie e bambini mascherati. Il giudizio della giuria non è stato facile tra i diversi carri, tutti meritevoli di grande considerazione. Con la premiazione si è concluso anche il "periodo di governo" del Castlein, che ha simbolicamente restituito al sindaco Francesco Monica le chiavi della città. Sono stati premiati pure i partecipanti iscritti al concorso delle mascherine.

Dopo due anni di sosta forzata a causa dell’emergenza sanitaria, la kermesse castelnovese è dunque tornata in grande stile, con il pubblico che ha risposto con entusiasmo, affollando parte del centro storico del paese. Un particolare riconoscimento va a tutti i volontari, di ogni età, che per mesi hanno lavorato per la realizzazione degli straordinari carri, delle mascherate e dei costumi che hanno decretato il successo del carnevale di Castelnovo Sotto, concluso ieri al tramonto con un gran ballo collettivo.

Antonio Lecci