Cavriago, ruba formaggio e tenta di mordere il commesso: “Ti ammazzo, ti taglio la gola”

Cavriago (Reggio Emilia), 29 marzo 2023 – È passato dalle casse del supermercato pagando due pezzi di pane. Ma nello zaino aveva nascoste alcune punte di Parmigiano Reggiano. È stato fermato da un addetto del negozio.

Ma lui, vistosi scoperto, ha tentato di fuggire tentando di mordere il commesso, minacciando di tagliargli la gola. Il direttore ha subito chiesto l’intervento dei carabinieri. E’ accaduto al supermercato Ecu di Cavriago, nel primo pomeriggio di ieri. All’arrivo dei militari, il ladro – un marocchino di 46 anni in Italia senza fissa dimora – è stato trovato in possesso di nove punte di formaggio, per un valore di 140 euro.

I carabinieri di Quattro Castella, intervenuti sul posto, hanno preso in consegna lo straniero, poi dichiarato in arresto per rapina impropria. La reazione dell’indagato è avvenuta nel momento in cui il commesso ha tentato di rientrare in possesso del formaggio che si trovava nello zaino del marocchino e che non era stato pagato alla cassa. Mentre si dimenava per poter fuggire ha minacciato il dipendente del market: “Ti ammazzo, ti taglio la gola”, le sue parole rivolte al commesso.