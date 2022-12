C’è il coro ’I violenti piovaschi’

Doppio appuntamento oggi a Correggio, in centro storico, con un evento di cultura, spettacolo e ricordo del passato. In corso Mazzini alle 10,15 è in programma la commemorazione dell’assassinio di Mario Gasparini e Agostino Zaccarelli – le prime vittime reggiane dello squadrismo fascista, assassinati il 31 dicembre 1920 – con deposizione di fiori accompagnata dalla tromba della banda Asioli. A seguire letture tratte dal libro "Veglione rosso", a cura di Gabriele Tesauri, l’esibizione del coro "I violenti piovaschi".

Alle 11 a palazzo dei Principi viene inaugurata la mostra "Sovversivi a Correggio - Correggio nel casellario politico centrale 1894-1945", con interventi di Salvatore Angieri, commissario straordinario del Comune di Correggio, e di Monica Barlettai di Istoreco. La mostra viene allestita in collaborazione con l’Archivio Centrale dello Stato, Arci Reggio e Regione.