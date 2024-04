Centro diurno rinnovato. Potrà ospitare 25 anziani. Investiti 1,5 milioni

Taglio del nastro in Casa Protetta, l’altra mattina, dei locali del rinnovato centro diurno. Gli anziani che in occasione dei lavori erano stati trasferiti a Montecchio, sono ritornati a "casa". "Il centro diurno potrà ospitare fino a 25 ospiti – oggi i posti disponibili sono solo 16 – ed è dotato di spazi più ampi e moderni", spiega la sindaca Francesca Bedogni. La superficie dedicata al servizio è aumentata da 125 a 210 mq. I lavori nella struttura, previsti già dalla consiliatura del sindaco Paolo Burani, sono iniziati solo nel novembre 2022 anche a causa della pandemia. Si tratta di un investimento di circa 1,5 milioni di euro, finanziato con mutuo a carico dell’Azienda Speciale Cavriago Servizi. I posti di casa-residenza passeranno da 48 a un massimo di 52 (salvo esigenze Covid di lasciare camere vuote). Sono previste stanze dedicate ad attività a piccolo gruppo e al relax, per il "bagno gentile", stanze singole per cogliere bisogni speciali come il fine vita. È inoltre stata ampliata anche la cucina, che dal prossimo anno scolastico preparerà i pasti per anziani, bimbi degli asili ed elementari.

f. c.