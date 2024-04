Cercansi due cartongessisti per un’azienda edile

Azienda edile di Reggio Emilia ricerca 2 profili di cartongessista che utilizzerà gli strumenti per la costruzione di strutture in cartongesso. Si richiede esperienza di 12 mesi nella mansione, conoscenze tecniche degli strumenti; conoscenza di italiano: parlato e arabo parlato; patente B, disponibilità a trasferte in ambito provinciale. Si offre contratto a tempo indeterminato. La sede di lavoro è a Reggio Emilia ed è raggiungibile coi mezzi pubblici. Orario di lavoro settimanale a tempo pieno 40 ore da lunedì a venerdì. L’offerta si rivolge a uomini e donne senza discriminazione di età, di convinzioni personali, affiliazione sindacale o politica, credo religioso, a meno che non si tratti di caratteristiche che incidono sulle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa o che costituiscono un requisito essenziale e determinante ai fini dell’attività lavorativa. Qualifica Istat: Montatori di manufatti prefabbricati e di preformati. Scadenza: 17/04/24.