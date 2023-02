Sono ripresi i lavori per la realizzazione del percorso ciclopedonale tra Novellara e San Giovanni della Fossa, per un progetto che prevede la pista accanto alla strada provinciale con larghezza minima di 2,50 metri, direttamente sovrastante il canale "Novellara Alto". Ora gli interventi sono in corso all’altezza della rotatoria con strada I Cento Passi. Insieme a queste operazioni verranno effettuati altri due interventi a San Giovanni: i lavori di sistemazione di via Provinciale Sud e il rifacimento della pavimentazione sul percorso ciclabile che attraversa la frazione.