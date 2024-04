Circolo tennis, cambi al vertice. Il nuovo consiglio direttivo

È stato eletto il nuovo consiglio direttivo dello storico circolo tennis di Guastalla. Il presidente è Alberto Cavazzoli, con Luciano Francia vicepresidente, Sandra Rondelli e Silvia Zigarini consiglieri. Il Circolo Tennis Guastalla è una associazione costituita nel 1988. È iscritta alla Federazione Italiana Tennis e Padel, al registro speciale Coni ed è affiliata all’Aics. Ha una propria scuola tennis creata nel settembre del 2016, che si avvale della collaborazione di una docente. È attivo un direttore, Marzio Portioli, al quale è demandata la gestione ordinaria delle varie attività del circolo. Il Circolo Tennis Guastalla ha sede in via Matilde di Canossa e si estende su una superficie di 12.700 mq. Comprende due campi da tennis, coperti nel periodo invernale con palloni pressostatici, un campo da beach volley, un campo da calcetto, una piccola palestra, un campo da bocce e spogliatoi. Inoltre dispone, per la stagione estiva, di un bar ristorante con una distesa estiva all’aperto.

Nel 2019 è stato realizzato un importante ammodernamento che ha visto in particolare la realizzazione di una piscina da 25 m con annesso idromassaggio e relativi spogliatoi.